Акция «Безопасный двор» прошла в Одинцовском округе

Полицейские напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, о дорожных ловушках, находящихся вблизи подъездов многоквартирных домов и детских игровых комплексов. Также ребят проинформировали о важности использования на одежде световозвращающих аксессуаров. После короткой лекции сотрудники Госавтоинспекции подарили светоотражатели своим собеседникам.

Для взрослых у автоинспекторов тоже нашлась полезная информация. Родителям рассказали о том, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с детьми во дворовых территориях является неожиданный выход из-за стоящих автомашин на проезжую часть. В связи с этим взрослых попросили избегать подобных опасных ситуаций и вручили им информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.