Акция «Безопасный двор» прошла в Одинцовском округе

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с представителя администрации муниципалитета провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор». Автоинспекторы пообщались с детьми на дворовых территориях.
Полицейские напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, о дорожных ловушках, находящихся вблизи подъездов многоквартирных домов и детских игровых комплексов. Также ребят проинформировали о важности использования на одежде световозвращающих аксессуаров. После короткой лекции сотрудники Госавтоинспекции подарили светоотражатели своим собеседникам.
Для взрослых у автоинспекторов тоже нашлась полезная информация. Родителям рассказали о том, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с детьми во дворовых территориях является неожиданный выход из-за стоящих автомашин на проезжую часть. В связи с этим взрослых попросили избегать подобных опасных ситуаций и вручили им информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.
Остался без договора и денег. Житель Можайска пострадал от мошенника при продаже авто
Есть свои преимущества. Почему россияне все чаще покупают автомобили в Южной Корее
Более 40 дорог общего пользования отремонтировали в Солнечногорске
Военные коммунальщики завершили ремонт 350 объектов ЖКХ в Одинцове
Сдача норм ГТО прошла в летнем лагере «Родина» в Подольске
Ученый научного центра в Солнечногорске стал лауреатом всероссийского конкурса
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте