Акция «Безопасные каникулы» началась в Дмитровском округе

Первое мероприятие в рамках масштабной профилактической акции состоялось на базе Инженерной школы Дмитрова. Проект направлен на формирование у школьников навыков безопасного поведения в период летнего отдыха.

После торжественной церемонии, включающей исполнение государственного гимна и массовой зарядки на школьном стадионе, состоялись тематические встречи с представителями различных ведомств.

Подполковник полиции Виктор Закурдаев прочитал лекцию о профилактике наркомании среди несовершеннолетних, в которой разъяснил правовые последствия правонарушений.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона № 38 познакомили ребят с алгоритмами действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Учащиеся смогли отработать базовые навыки тушения пожара.

В дискуссии со специалистами линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Дмитров» подростками напомнили правила поведения в зоне движения поездов и показали видеоматериалы о трагических последствиях «зацепинга».

Инспекторы ГИБДД провели интерактивный инструктаж по правилам поведения юных пешеходов и велосипедистов. Завершился образовательный марафон семинаром по кибербезопасности, где капитан полиции Леонид Нефедов разобрал типовые схемы интернет-мошенничества.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин заявил, что эту программу планируют сделать системной. «Полученные знания должны работать не только во время каникул, но и в повседневной жизни», — подчеркнул руководитель муниципалитета.