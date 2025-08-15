Акция безопасности «Объединяем поколения» пройдет в Красногорске 16 августа

В детском автогородке парка «Сказочный» в Красногорске 16 августа пройдет акция Министерства транспорта Московской области «Объединяем поколения». Мероприятие рассчитано на жителей округа разных возрастов — от трех до семидесяти лет.

С 12:00 до 14:00 для взрослых состоится мастер‑класс «Самокат и я», где научат уверенно кататься на самокатах. Для детей организуют творческую мастерскую: малыши смогут изготовить световозвращающие аксессуары, полезные в темное время суток. Всех участников ждут полезные подарки и приятные сюрпризы.

Акция «Объединяем поколения» призвана не только развлечь жителей округа, но и привлечь внимание к вопросам безопасности на дорогах, особенно в темное время суток. Возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.