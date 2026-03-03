Акция «Безопасное детство» пройдет в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна приглашают маленьких и взрослых провести время на свежем воздухе — активно, весело и с пользой. На этой неделе общественные пространства снова приготовили для посетителей множество активностей, в том числе — просветительскую акцию «Безопасное детство».

Любителей спорта и ценителей здорового образа жизни ждут в понедельник в коломенском сквере имени Зайцева на разминку и тренировку по общей физической подготовке. Парк «Сосновый бор» в Озерах приглашает на пробежки в понедельник и среду. В парке Мира в Коломне в понедельник пройдет тренировка для всех желающих, а в субботу — забег по размеченной трассе на дистанцию пять километров.

Программа выходного дня в парках стартует с интеллект-игры. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры. Затем начнется акция «Безопасное детство»: детям и родителям расскажут о правилах безопасности на улице и о том, как избежать опасных ситуаций на дорогах. Завершит мероприятия развлекательная программа.