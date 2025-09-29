Акция «Безопасное детство» и дружеский забег пройдут в Коломне и Озерах

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей округа активно, весело и с пользой провести время на свежем воздухе. На этой неделе там снова запланированы интересные активности, в том числе — познавательная акция «Безопасное детство».

Приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут в среду в коломенском парке Мира на тренировку по общей физической подготовке, в четверг на коллективную разминку, а субботу — на дружеский забег на дистанцию пять километров по размеченной трассе. В парке «Сосновый бор» в Озерах в четверг пройдет тренировка по аэробике, а коломенский сквер имени Зайцева в этот же день приглашает поучаствовать в веселых стартах.

Программу выходного дня в парках откроет интеллект-игра — это отличная возможность и повеселиться, и потренировать умственные способности. После разминки для мозга гостей пригласят на подвижные игры. Затем ребята и взрослые примут участие в акции «Безопасное детство»: ведущие расскажут детям и родителям о правилах безопасности на улице, о том, как избежать опасных ситуаций и как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Завершит мероприятия развлекательная программа.

В парке Мира мероприятия пройдут во вторник, 30 сентября, с 15:00 до 16:20, в среду, 1 октября, с 10:00 до 10:30, в четверг, 2 октября, с 15:30 до 16:00, в пятницу, 3 октября, с 17:00 до 18:20, а также в субботу, 4 октября, с 9:00 до 9:50.

Парк «Сосновый бор» подготовил программу на четверг, 2 октября, с 14:00 до 15:00, и в воскресенье, 5 октября, с 11:00 до 12:20.

Сквер имени Зайцева ждет гостей в четверг, 2 октября, с 16:00 до 17:00, и в воскресенье, 5 октября, с 15:00 до 16:20.