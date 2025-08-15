Акция «Без промилле» прошла в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске прошла профилактическая акция «Без промилле», организованная региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». Мероприятие было посвящено привлечению внимания водителей к рискам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Центральным элементом акции стали специальные очки, имитирующие алкогольное опьянение и искажающие зрительное восприятие. Участникам предлагалось пройти простой тест — пройти по прямой линии — но из‑за искаженного видения ни одному из водителей выполнить задание не удалось.

Организаторы таким образом наглядно продемонстрировали влияние алкоголя на координацию и устойчивость и подчеркнули, что опьянение одинаково опасно и для водителей, и для пешеходов.

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Посетителям рассказали статистику ДТП с участием нетрезвых водителей и разъяснили возможные тяжелые последствия управления транспортом в нетрезвом виде. Автомобилистам раздали буклеты с рекомендациями по ПДД и индивидуальные экспресс‑тесты на трезвость, предоставленные оператором подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения — ГК «Урбантех».

По словам организаторов, подобные акции направлены на сокращение числа дорожных происшествий и уменьшение количества пострадавших.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте