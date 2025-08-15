Акция «Без промилле» прошла в Красногорске

В Красногорске прошла профилактическая акция «Без промилле», организованная региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». Мероприятие было посвящено привлечению внимания водителей к рискам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Центральным элементом акции стали специальные очки, имитирующие алкогольное опьянение и искажающие зрительное восприятие. Участникам предлагалось пройти простой тест — пройти по прямой линии — но из‑за искаженного видения ни одному из водителей выполнить задание не удалось.

Организаторы таким образом наглядно продемонстрировали влияние алкоголя на координацию и устойчивость и подчеркнули, что опьянение одинаково опасно и для водителей, и для пешеходов.