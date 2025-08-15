Акция «Без промилле» прошла в Красногорске

В Красногорске прошла профилактическая акция «Без промилле», организованная региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». Мероприятие было посвящено привлечению внимания водителей к рискам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Центральным элементом акции стали специальные очки, имитирующие алкогольное опьянение и искажающие зрительное восприятие. Участникам предлагалось пройти простой тест — пройти по прямой линии — но из‑за искаженного видения ни одному из водителей выполнить задание не удалось.
Организаторы таким образом наглядно продемонстрировали влияние алкоголя на координацию и устойчивость и подчеркнули, что опьянение одинаково опасно и для водителей, и для пешеходов.
Посетителям рассказали статистику ДТП с участием нетрезвых водителей и разъяснили возможные тяжелые последствия управления транспортом в нетрезвом виде. Автомобилистам раздали буклеты с рекомендациями по ПДД и индивидуальные экспресс‑тесты на трезвость, предоставленные оператором подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения — ГК «Урбантех».
По словам организаторов, подобные акции направлены на сокращение числа дорожных происшествий и уменьшение количества пострадавших.
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте