Акция «Бессмертный полк» в Жуковском пройдет онлайн

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров сообщил жителям, что в этом году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в округе в онлайн формате. Поучаствовать в ней можно с помощью специального Telegram-канала.

Решение поменять формат с офлайна на онлайн в Жуковском приняли по соображениям безопасности, отметил глава. Однако все желающие по-прежнему могут поучаствовать во всероссийской инициативе.

«В Жуковском создан Telegram-канал „Бессмертный полк | Жуковский“. В нем будут публиковаться материалы о героях Великой Отечественной войны, воевавших на фронте и ковавших победу в тылу. Каждый житель города сможет отправить материалы о своем герое», — добавил Борис Аубакиров.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно прислать информацию в бот в формате текстового рассказа о ветеране, его фото или видео.