Акция «Бессмертный полк в автобусах» началась в Котельниках | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 15:08 Акция «Бессмертный полк в автобусах» началась в Котельниках Медиасток.рф

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Акция «Бессмертный полк в автобусах» стартовала в Котельниках. Ежедневно этим видом транспорта в Подмосковье пользуется больше 1,5 миллиона пассажиров, а это значит, что героев страны будут знать не только потомки ветеранов, но и жители региона, родившиеся под мирным небом.

Как рассказал начальник управления по связям с общественностью АО «Мострансавто» Евгений Богук, люди продолжают присылать письма с фотографиями и историями о своих родных, тех, кто погиб, защищая Родину. Сотрудники предприятия передают их организаторам «Бессмертного полка», которые создают цифровой архив героев.

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«Это семейные герои жителей Подмосковья. То есть жители присылали нам фотографии либо уроженцев Московской области, либо просто своих героев, чтобы вместе с ними ездить в строю „Бессмертного полка“ в автобусах. И у многих жителей были пожелания, в каком округе должен ездить их семейный герой», — рассказала член штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Московской области Мария Анисимова.

В этом году акция «Бессмертный полк» проводится с 1 по 12 мая, организаторы напоминают, что полк — это не только шествие в День Победы, это возможность вспомнить о том, какие тяжелые потери понесла семья каждого гражданина страны и отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.

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