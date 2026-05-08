Акция «Бессмертный полк» прошла в поселке Селятино в Наро-Фоминском округе

Это традиция, без которой в школе уже немыслим День Победы. Из года в год ученики готовятся к этому событию: бережно хранят семейные фотографии, расспрашивают родителей о боевом пути предков, чтобы потом, держа в руках портрет, рассказать одноклассникам историю своего героя. В этот раз в актовом зале собрались десятки ребят — с портретами, цветами, в парадной форме. Они не просто прошли строем, а замерли у импровизированной «стены памяти», где каждый мог назвать имя своего прадеда и сказать спасибо за Победу.

Директор школы Ксения Мишина отметила, что даже в нынешних условиях, когда нет возможности пройти с «Бессмертным полком» по улице, дети все равно участвуют в этой акции. Для них это важно даже в формате школьного актового зала.

Завершилась акция минутой молчания. Главное — не формат, а память. А она, пока живы такие традиции, будет жить вечно, переходя от старших к младшим, от прадедов к правнукам.