Акция «Бессмертный полк» прошла в детском саду в Воскресенске

Скоро эти ребята пойдут в первый класс. Каждый из них готовился, чтобы рассказать историю героя своей семьи. Дети посвящали прадедам песни и стихи, вспоминали историю и дарили музыкальные композиции праздника. В зрительном зале собрались дети войны, ветераны труда и те, кто сегодня принял эстафету у участников Великой Отечественной.

Кроме того, в рамках акции состоялась церемония возложения цветов в сквере микрорайона Фетровой фабрики, который был торжественно открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс посвящен рабочим фабрики, павшим на полях сражений. Каждый год маленькие воскресенцы вместе с воспитателями и родными приносят сюда цветы и встают в ряды «Бессмертного полка», неся портреты своих прапрадедов. Эти ребята с юных лет знают, какой ценой было завоевано мирное небо.