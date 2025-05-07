Акция «Бессмертный полк» прошла в детском саду в Воскресенске

В мероприятии приняли участие воспитанники подготовительных групп дошкольного подразделения школы имени героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Дети вышли к почетным гостям с портретами своих прадедов.
Скоро эти ребята пойдут в первый класс. Каждый из них готовился, чтобы рассказать историю героя своей семьи. Дети посвящали прадедам песни и стихи, вспоминали историю и дарили музыкальные композиции праздника. В зрительном зале собрались дети войны, ветераны труда и те, кто сегодня принял эстафету у участников Великой Отечественной.
Кроме того, в рамках акции состоялась церемония возложения цветов в сквере микрорайона Фетровой фабрики, который был торжественно открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс посвящен рабочим фабрики, павшим на полях сражений. Каждый год маленькие воскресенцы вместе с воспитателями и родными приносят сюда цветы и встают в ряды «Бессмертного полка», неся портреты своих прапрадедов. Эти ребята с юных лет знают, какой ценой было завоевано мирное небо.
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