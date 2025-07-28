Акция «Белые ангелы Донбасса» прошла в Балашихе

27 июля в городском округе Балашиха прошла трогательная акция «Белые ангелы Донбасса», посвященная памяти детей, погибших во время военных действий в Донбассе. На площади Славы молодогвардейцы, волонтеры и жители города собрались, чтобы зажечь десятки свечей в знак скорби и солидарности.

Участники выложили из зажженных свечей слово «Донбасс» и фигуру ангела, что символизировало невинность и уязвимость детей, пострадавших в конфликте. Минута молчания стала кульминацией мероприятия, когда все присутствующие объединились в памяти о погибших, осознавая, что каждая свеча — это не просто огонек, а символ жизни и надежды на лучшее.

«Сегодняшняя акция — это не просто дань уважения, это наш коллективный призыв к миру. Мы должны сохранить память о трагедии, чтобы подобное никогда не повторилось. Эти свечи — символ наших чистых сердец, которые желают детям всего мира безопасного и счастливого детства», — рассказал руководитель «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Такие акции важны не только для сохранения памяти о трагических событиях, но и для формирования общественного сознания, которое стремится к миру и согласию. Важно помнить о тех, кто пострадал в конфликте, и делать все возможное для предотвращения подобных бедствий в будущем.