Акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Богородском округе

В мероприятие приняли участие представители старшего поколения — участники губернаторского проекта «Активное долголетие». Целью акции «10 тысяч шагов к жизни», прошедшей в рамках Всемирного дня здоровья, была популяризация здорового образа жизни и пешей ходьбы.

Старт был дан ровно в 11:00 в Центральном городском парке города Ногинск. Теплая, солнечная погода способствовала позитивному настрою участников. Более 120 жителей старшего поколения вышли на прогулку.

Перед началом мероприятия для всех участников на свежем воздухе была проведена комплексная разминка под руководством опытного инструктора. Это позволило подготовить мышцы к предстоящей нагрузке и настроиться на спортивный лад.

В завершение акции всем участникам вручили сертификаты, после чего состоялось чаепитие на свежем воздухе с угощением.