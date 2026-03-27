Акций по сбору вторсырья проведут в Подмосковье в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, в Московской области пройдут акции по раздельному сбору отходов. Волонтеры организуют мероприятия в разных округа чтобы сделать участие максимально удобным для всех желающих.

Жители смогут сдать на переработку более 60 видов фракций. Ниже представлен список площадок, где пройдут акции 28 марта.

Ленинский округ:

с 12:00 до 13:45, адрес: Видное, ул. Советская, д. 24;

с 11:30 до 13:15, адрес: Видное, п. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53

Одинцово:

с 9:30 до 10:30, адрес: Дубки, ул. Дениса Давыдова, д. 1, общежитие ВШЭ;

с 14:00 до 15:00, адрес: Звенигород, ул. Ленина, д. 30;

с 14:00 до 15:00, адрес: Кубинка, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25;

с 15:00 до 16:00, адрес: пос. Часцы, д. 11.

Королев:

с 11:00 до 12:00, адрес: проезд Макаренко, д. 1;

с 11:00 до 13:00, адрес: ул. Калинина, д. 6В.

Богородский округ:

с 12:00 до 14:00, адрес: Ногинск, ул. Советская, д. 45.

Подольск:

с 14:00 до 15:00, адрес: бульвар 65-летия Победы, д. 7к2.

Фрязино:

с 11:00 до 13:00, адрес: ул. Комсомольская, д. 17.

Химки:

с 12:00 до 13:00, адрес: ул. Германа Титова, д. 14к1.

Электросталь:

с 12:00 до 14:00, адрес: ул. Мира, д. 18.

Долгопрудный:

29 марта, с 12:00 до 13:30, адрес: Московское шоссе, д. 25, к.4.

В министерстве по содержанию территорий отметили, что раздельный сбор отходов помогает сократить объем мусора и сохранить природу.

«Сдавая отходы на переработку, мы помогаем уменьшить загрязнение окружающей среды, экономить энергию и сырье, а также поддерживаем развитие культуры ответственного потребления», — сказали в ведомстве.