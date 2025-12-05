Акция в честь контрнаступления под Москвой пройдет в Егорьевске

Егорьевск приглашает жителей и гостей округа принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой. В пятницу, 5 декабря, молодежный центр «Маяк» организует памятную акцию.

«В декабрьские дни 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы, советские войска продемонстрировали беспримерную стойкость и мужество. Контрнаступление, начавшееся под Москвой, стало переломным моментом в войне, развеявшим миф о непобедимости гитлеровской армии. Акция памяти пройдет на Аллее Героев у Дворца культуры имени Конина. Здесь, в окружении памятников героям, участники мероприятия вспомнят о событиях тех дней, о подвигах солдат и мирных жителей», — сообщили организаторы.

В программе мероприятия торжественная часть, рассказы о героических эпизодах контрнаступления, о мужестве и самоотверженности советских воинов, минута молчания в память о павших героях, а также возложение цветов к памятнику. Контрнаступление под Москвой — это символ веры в справедливость и символ несокрушимости духа советского народа. В ходе ожесточенных боев были разгромлены рвущиеся к Москве подразделения немецких оккупантов из группы армий «Центр».

Немецкие части были отброшены на 100-250 километров, полностью освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, а также значительные территории Калининской, Смоленской и Орловской областей. Время начала: 15:00, место проведения: Аллея Героев у Дворца культуры имени Конина.