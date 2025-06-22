Акции в честь Дня памяти и скорби прошли в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском округе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Местные жители зажгли свечи, возложили цветы к мемориалам и вспомнили героев, которые ценой собственной жизни защищали Родину.

Минутой молчания собравшиеся отдали дань уважения тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил оккупацию и концлагеря. В мероприятиях приняли участие также демобилизованные участники специальной военной операции.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что этот день напоминает нам о страшной цене мира и важности сохранения исторической памяти. Главная задача — передать ее будущим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось.