В Павлово-Посадском округе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Местные жители зажгли свечи, возложили цветы к мемориалам и вспомнили героев, которые ценой собственной жизни защищали Родину.
Минутой молчания собравшиеся отдали дань уважения тем, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил оккупацию и концлагеря. В мероприятиях приняли участие также демобилизованные участники специальной военной операции.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что этот день напоминает нам о страшной цене мира и важности сохранения исторической памяти. Главная задача — передать ее будущим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось.
«Пусть свеча памяти горит в каждом доме, а история героев Великой Отечественной войны остается в сердцах каждого из нас! Сегодня мы едины в скорби и благодарности тем, кто дал нам возможность жить в мире», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Акции в честь Дня памяти и скорби прошли в Павлово-Посадском округе
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