Акции по вакцинации домашних животных проведут в 52 парках Подмосковья в сентябре

Жители Подмосковья смогут сделать прививку своему питомцу на акции в парках. В сентябре мобильные бригады ветеринаров посетят 52 общественных пространства. Там можно не только вакцинировать животное, но и поставить его на учет в реестр.

В мобильных офисах госветслужбы жители могут вакцинировать питомца от бешенства отечественным препаратом «Рабикан», а также чипировать и поставить его на учет. Для этого не нужна предварительная запись — достаточно прийти в передвижной пункт вместе с любимцем.

«Вакцинация остается надежным способом профилактики вирусных болезней животных. Регистрация с установкой микрочипа, если он не был введен питомцу ранее, помогает быстро вернуть потерявшееся животное хозяину и подтвердить право собственности», — объяснили в региональном Минсельхозпроде.

Каждый чип содержит уникальный код, связанный с контактами владельца. Его установка в Подмосковье обязательна для собак. Регистрацию и вакцинацию проводят бесплатно. Дополнительно нужно оплатить только установку чипа.

Всего с апреля по начало августа в парках привили 1,2 тысячи питомцев, еще более тысячи прошли регистрацию.

График акций на сентябрь можно найти на интерактивной карте. Их будут проводить до конца теплого сезона, после чего пройти процедуры можно будет в госветклиниках региона.