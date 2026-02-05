Акции по сбору вторсырья проведут в Королеве 6 и 15 февраля

В Королеве набирает обороты экологическая акция «Эстафета добра». Местные жители все активнее участвуют в сборе вторсырья.

Ближайшие акции назначены на 6 и 15 февраля. В эти дни каждый сможет сдать на переработку макулатуру, пластиковые бутылки и крышечки, чтобы дать им вторую жизнь.

В пятницу с 7:30 до 8:30 машины для приема вторсырья будут ждать участников около главной проходной ЦНИИМАШ на Пионерской улице, а также рядом с проходной Центра управления полетами на улице Богомолова.

Продолжится «Эстафета добра» 15 февраля. В этот день пункты приема развернут с 7:00 до 9:00 в сквере возле второй проходной ракетно-космической корпорации «Энергия» на улице Грабина.

Средства, которые организаторы получат от переработки собранной макулатуры и пластика, конвертируют в специальные экобаллы. Затем их направят на покупку необходимого оборудования или предметов первой необходимости для детского отделения Королевской городской клинической больницы.