Акции по сбору вторсырья пройдут в Подмосковье в выходные

В выходные в Московской области пройдет серия акций по сбору вторсырья. Можно приносить макулатуру, стекло, металл, текстиль, пластик и крышечки. Все материалы должны быть чистыми и отсортированными. Их переработают и они получат вторую жизнь.

В субботу в Химках сбор материалов пройдет на улице Германа Титова с 12:00 до 13:00, во Фрязине — на Комсомольской улице в ДК «Исток» с 11:00 до 13:00, в Орехово-Зуеве — на парковке у ТЦ «Аквилон» с 11:00 до 13:00, а в Реутове — на Юбилейном проспекте, 29 с 11:00 до 13:00.

В воскресенье акции состоятся в Дмитрове, Ивантеевке и Пушкино. В Дмитрове сбор пройдет с 11:00 до 12:00 на Профессиональной улице, 103, в Ивантеевке — на Голландском квартале с 12:00 до 13:30, в Пушкино — на подземной парковке ТЦ «Акварель» с 12:00 до 14:00, а в Химках на улице Германа Титова с 12:00 до 13:00.