Акции по сбору вторсырья пройдут в Одинцове в январе

Жители городского округа смогут внести вклад в заботу об экологии. Проект «РеУтилизация» организует серию акций по приему полезных отходов, куда можно принести накопившуюся макулатуру, пластик и другие виды вторсырья.

Волонтеры будут ждать участников в разных населенных пунктах округа в строго отведенные часы. Перед сдачей материалов организаторы рекомендуют подготовить их заранее: разложить вещи по видам, очистить упаковки и контейнеры от остатков пищи и жидкости, сложить бумагу и картон в связки или упаковать в коробки, а пластиковые бутылки при необходимости сплющить, чтобы сэкономить место.

Узнать подробнее об адресах и времени сборов мусора можно на сайте организаторов акции. Проект приглашает не только сдать вторсырье, но и стать волонтерами: можно помогать принимать и сортировать материалы, информировать жителей и участвовать в организации пунктов приема.