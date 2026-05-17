Сегодня 13:24 Акции по сбору макулатуры и пластиковых крышечек прошли в Воскресенске

Жители округа присоединились к эко-марафону «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Активисты, волонтеры и неравнодушные участники собрали четыре тонны бумаги и 800 килограммов крышек.

Макулатуру — журналы, газеты, тетради, картон, бумажную упаковку — собирают два раза в год — осенью и весной. Акция проходит при поддержке Министерства образования Московской области и Министерства экологии и природопользования региона. Одним из самых активных постоянных участников стала школа № 3.

Сбор пластиковых крышечек организовал молодежный центр «Олимпиец» совместно с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск». Акция проходит уже пятый год подряд. Пластик отправляют на переработку на комплекс «Восток», а вырученные средства перечисляют в благотворительный фонд.

Цель акций — привлечь внимание к проблеме утилизации отходов и важности сохранения лесных ресурсов, а также воспитать культуру раздельного сбора мусора. С каждым годом количество участников растет, и, как отмечают организаторы, важен вклад каждого человека. Ведь природа — наш общий дом, и спасти ее можно только совместными усилиями.