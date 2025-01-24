Акции по раздельному сбору отходов проведут в 7 округах Подмосковья в выходные

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Акции по раздельному сбору отходов пройдут в Подмосковье в выходные. Весь собранный мусор направят на комплексы переработки.

Акция пройдет 25 января в следующий местах:

В воскресенье, 26 января, сбор состоится в следующих местах:

На акции также пригласили волонтеров и добровольцев, которые готовы помочь в сортировке и погрузке вторсырья.

Жителям напомнили, что сухие отходы также можно приносить в синие баки на контейнерных площадках.

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