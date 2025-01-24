Акции по раздельному сбору отходов проведут в 7 округах Подмосковья в выходные
Акции по раздельному сбору отходов пройдут в Подмосковье в выходные. Весь собранный мусор направят на комплексы переработки.
Акция пройдет 25 января в следующий местах:
- Ногинск, Советская улица, д. 45, с 12:00 до 14:00;
- поселок Лесной Городок, улица Лесная, д. 10, с 10:00 до 12:00;
- Дубки, улица Дениса Давыдова, д. 1, с 9:30 до 10:30;
- Звенигород, улица Ленина, д. 30, с 14:00 до 15:00;
- поселок Часцы, д. 11, с 15:00 до 16:00;
- Кубинка, поселок Старый Городок, улица Школьная, д. 25, с 14:00 до 15:00;
- Химки, улица Германа Титова, д. 14/1, с 12:00 до 13:00;
- Электросталь, на углу улиц Корешкова и Мира, с 12:00 до 14:00.
В воскресенье, 26 января, сбор состоится в следующих местах:
- Дмитров, улица Профессиональная, д. 103, с 11:00 до 12:00;
- Королев, улица Строителей, д. 15а, с 12:00 до 14:00;
- Менделеево, улица Куйбышева, д. 1, гараж № 274, с 11:00 до 12:00;
- Химки, улица Германа Титова, д. 14/1, с 12:00 до 13:00.
На акции также пригласили волонтеров и добровольцев, которые готовы помочь в сортировке и погрузке вторсырья.
Жителям напомнили, что сухие отходы также можно приносить в синие баки на контейнерных площадках.
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