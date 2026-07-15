Акции по раздельному сбору отходов пройдут в Одинцовском округе

Жителей округа приглашают принять участие в экологических мероприятиях 25 и 26 июля. Волонтеры помогут участникам правильно отсортировать мусор и расскажут, что можно сдать на переработку.

Встречи состоятся сразу в нескольких населенных пунктах. 25 июля вторичное сырье будут принимать в поселке Старый Городок на улице Школьной (дом № 25) с 14:00 до 15:00. Также мероприятия состоятся в поселке Часцы (у дома № 11) с 15:00 до 16:00 и в Звенигороде на улице Ленина (дом № 30) с 14:00 до 15:00.

Сбор продолжится 26 июля. Жители смогут сдать отходы на переработку в поселке Лесной Городок на улице Лесной (дом № 10) с 10:00 до 12:00. Еще одна точка будет работать в микрорайоне Новая Трехгорка на площадке между домами № 74Б по улице Кутузовской и № 80 по улице Чистяковой с 12:30 до 13:30. Завершится акция в Немчиновке у культурно-досугового центра на Советском проспекте (дом № 4) — там вторичное сырье будут принимать с 14:00 до 15:30.

Перед посещением площадок организаторы просят подготовить упаковку и другие материалы. Их необходимо вымыть, высушить и заранее рассортировать по видам.