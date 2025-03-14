Акции по раздельному сбору мусора проведут в 6 округах Подмосковья в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье 15 и 16 марта проведут акции по раздельному сбору мусора. Принять участие в мероприятиях могут все желающие.

Акции пройдут в субботу в Королеве, Раменском и Реутове. В воскресенье их проведут в Пушкино, Чехове и Щелкове.

Участников просят заранее подготовить мусор к сдаче. Отходы необходимо тщательно очистить, высушить, рассортировать и упаковать.

Информация о всех экологических мероприятиях, которые планируются в Подмосковье, содержится на интерактивной карте акций.