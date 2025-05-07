Акция по посадке деревьев «Сад Памяти» началась в Подмосковье

Акция по сохранению и восстановлению леса «Сад памяти» началась в Подмосковье 7 мая. Участники уже высадили более 10 тысяч саженцев.

Центральной площадкой акции в этом году стала Руза. Для участников подготовили весь необходимый инвентарь: перчатки, лопаты и лейки. В программе также мастер-классы от лесничих и развлекательная программа.

К посадкам присоединились заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, глава округа Александр Горбылев, депутаты и жители.