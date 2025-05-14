Акции по очистке от мусора берегов водоемов пройдут в Наро-Фоминском округе

Несколько значимых природоохранных мероприятий пройдут в муниципалитете в ближайшее время. Жителей округа приглашают принять в них участие.

Эти акции ежегодно собирают десятки волонтеров и активных жителей, всех тех, кому не безразлично состояние нашей природы.

Акция «Чистый берег» стартует 16 мая в Наро-Фоминске. Начало в 10:00. Участников ждут на пруду без названия возле улицы Новикова (координаты 55.393618,36.710507).

Кроме того, в муниципалитете в течение двух дней будет проходить всероссийская акция «Вода России». 23 мая в 12:00 сбор участников состоится в деревне Шустиково на пруду реки Крапивенка (начальная точка 55.268458, 35.968706 — конечная точка 55.268523, 35.968903).

Экологические мероприятия также пройдут 30 мая в деревне Юшково на реке Десна (начальная точка 55.544454, 36.986743 — конечная точка 55.443286, 36.984322) и в деревне Волченки у пруда (начальная точка 55.212635, 36.269879 — конечная точка 55.316309, 36.240375). Время начала уточняется.