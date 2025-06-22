Сегодня 21:05 Акции ко Дню памяти и скорби прошли в Балашихе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Подмосковье

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В Балашихе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, на двух площадках города. В них приняли участие представители партии «Единая Россия», администрации округа, молодогвардейцы, ветераны, волонтеры и неравнодушные жители.

На площади Славы около 50 человек создали из 1418 зажженных свечей изображение Вечного огня — главного символа Победы. «Сегодня мы вспоминаем трагические события, которые произошли 84 года назад. Это наша память, наша история. В Балашихе осталось всего 11 живых фронтовиков, и у нас еще есть возможность лично сказать им спасибо. Я хочу, чтобы подобное никогда не повторилось. Пусть над всеми будет мирное небо», – отметил председатель Совета депутатов Геннадий Попов.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Патриотическая акция также состоялась на площади у администрации в микрорайоне Железнодорожный. Там участники выложили горящими свечами надпись «Балашиха помнит. 22.06». Житель города Александр Зернов, участвующий в акции уже в пятый раз, отметил, что такие мероприятия важны, чтобы напомнить молодежи о цене Победы.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В рамках акции «Свеча памяти» в Балашихе также возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Напомним, 22 июня в России отмечается День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 1941 года, унесшей жизни 27 миллионов советских граждан. В этот день по всей стране проходят траурные мероприятия и возлагаются венки к памятникам и мемориалам.