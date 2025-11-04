Акции ко Дню народного единства прошли в школах и колледжах Подмосковья

Школы и колледжи Московской области присоединились к празднованию Дня народного единства. В честь праздника в образовательных учреждениях прошли патриотические и культурные акции.

Основными мероприятиями стали фестивали «Наш дом — Россия», «Диалог культур» и массовые хороводы. В активностях принимали участие дети вместе с одноклассниками, однокурсниками и преподавателями.

В рамках акции «Кухни народов России» школьники и студенты проводили мастер-классы, дегустации, ярмарки национальных блюд и выпечки. Рецепты выбирались разные: как местные, так и общероссийские. Также на мероприятии прошли выставки и ярмарки по традиционным народным промыслам и ремеслам. В некоторых школах и колледжах организовали концерты национальных и фольклорных коллективов.

Важной частью празднования стала поддержка бойцов СВО. Вместе с педагогами ребята собирали гумпомощь и делали для военных подарки своими руками. Кроме того, творческие коллективы посещали госпитали и дома престарелых с концертами.