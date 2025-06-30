Акции и флешмобы ко Дню молодежи прошли в Подмосковье в выходные

Праздничные программы ко Дню молодежи прошли в Подмосковье 28 июня. Для ребят провели тематические мероприятия, волонтерские акции и многое другое.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, молодежный фестиваль с тематическими площадками провели советники директоров по воспитанию, активисты и вожатые, а в рамках марафона «Создаем будущее!» представили проекты в области предпринимательства и социальных инициатив.

Активисты также провели акцию по уборке общественных пространств, помощи пожилым и ветеранам. Добровольцы собрали гуманитарную помощь. А в ходе инициативы «Молодежь сегодня» учащиеся поделились историями своих успехов.

Кроме того, для ребят провели встречи с молодежными лидерами, квест и другие мероприятия.