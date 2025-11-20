Второй образовательный модуль проекта «Герои Подмосковья» начался в Солнечногорске. Программа помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни и получить новую профессию. Об особенностях обучения рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО получить новые знания и навыки для работы на госслужбе или в коммерческой сфере. Обучение длится год и сопровождается стажировками под руководством опытных наставников. По словам Забелина, программа учитывает все личные обстоятельства и опыт каждого участника.

«Мы не просто предлагаем переобучение или трудоустройство, а создаем целостную экосистему, направленную на адаптацию героя к мирной жизни, применение его лучших качеств и профессионализма в работе на благо Подмосковья», — отметил он.

Для каждого ветерана создают индивидуальную программу обучения, чтобы он получил не только новую профессию, но и признание героизма. Это помогает бойцам наиболее эффективно адаптироваться к мирной жизни.

«Главное отличие программы „Герои Подмосковья“ от обычного обучения или переподготовки заключается в системном, комплексном подходе с акцентом на потребности и опыт бывших участников СВО. Мы уделяем первостепенное значение психологической реабилитации и адаптации», — сказал Забелин.

Он призвал ветеранов СВО не сомневаться при подаче заявки на обучение и отметил, что программа может стать важным шагом навстречу будущему.

«Вы прошли через многое, показали невероятную силу духа и мужество. Теперь наша очередь проявить заботу и поддержку. Эта программа создана специально для вас, чтобы помочь с достоинством вернуться к полноценной мирной жизни, найти новую цель и реализовать себя», — отметил он.