Актриса из Рошаля исполнила главную роль в спектакле Большого театра

Полина занимается музыкой с семи лет. Солисткой Большого театра она стала в 2023 году. Девушка с отличием окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории, а также Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В настоящее время она аспирант консерватории и солистка оперы Большого театра России.

Полина выступила на сцене Большого во время премьеры спектакля 12 сентября. Как сообщили в театре, уже утверждены составы артистов, которые будут солировать во время серии премьерных показов.

«Друзья! Абсолютно неожиданная для меня новость! Делюсь с вами и не верю! Очень волнуюсь! С детским восторгом прикасаюсь к великой музыке Петра Ильича Чайковского!» — поделилась Полина Шабунина.