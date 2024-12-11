Актриса из Богородского округа стала лауреатом телепремии «Города России»

Церемония награждения победителей проходила в концертном зале «Москва». В их число вошла Софья Казарина из Богородского округа.

В конкурсе, который организовали Первый канал и радио «Голоса России», участвовало более 500 представителей разных городов России. Отбор вокалистов начался в сентябре текущего года. Артистка музыкального театра «Золотая маска» Софья Казарина успешно справилась с задачей и оказалась в финале конкурса. В отборочном туре она исполнила авторскую песню Ольги Алмазовой «Будем жить».

Софья Казарина получила приглашение на концерт-съемку телепремии, настоящий праздник музыки и искусства, для участия в хоре «Города России». Она вошла в число лучших вокалистов и стала лауреатом конкурса «Города России-2024».

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