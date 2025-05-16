Актовый зал детской музыкальной школы отремонтируют в поселке Обухово
Депутат Московской областной думы Марк Черемисов посетил Обуховскую детскую музыкальную школу в Богородском городском округе. Вместе с директором учебного заведения Александром Ивановым он обсудил предстоящие ремонтные работы в здании, в частности обновление актового зала.
Строительные работы начнутся уже в июне. На ремонт актового зала выделено два миллиона рублей из местного бюджета. Помещение давно требует обновления. Пять лет назад полностью отремонтировали фасад и благоустроили прилегающую территорию.
Планы развития и реализацию национальных проектов в части поддержки одаренных детей также обсудили во время рабочей поездки. Музыкальная школа активно участвует в реализации нацпроектов, в рамках которых за последние годы было приобретено современное музыкальное оборудование.
Талантливые учащиеся ежегодно получают в подарок музыкальные инструменты, в том числе пианино, гитары, и другое оборудование.
«Спасибо коллективу школы за неравнодушие, преданность своему делу и высокий уровень подготовки учеников. Отдельная благодарность Александру Александровичу за инициативность и открытость. Продолжаем работать на благо наших детей и их будущего!» — сказал Марк Черемисов.
Школа оснащена современными техническими средствами: у преподавателей есть ноутбуки отечественного производства, в классах установлены интерактивные доски, что помогает более эффективно совмещать традиционные и цифровые методы обучения.