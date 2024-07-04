Активных жителей наградили ко Дню молодежи в Серпухове
В парке имени Олега Степанова в Серпухове отметили День молодежи. Здесь состоялось награждение активистов округа, также прошла концертная программа.
Лучших представителей молодого поколения традиционно наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.
«Наша молодежь, действительно самая лучшая, самая активная. Я поздравляю вас с праздником. Самое главное — выберите правильный путь в своей жизни!» — прокомментировала депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова.
Творческие и спортивные площадки разместились в этот день в парке. Для желающих заключить брак работал импровизированный ЗАГС, где можно было получить свидетельство о браке и обручальные кольца. На празднике прошел танцевальный флешмоб. Также каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах по росписи футболок и посетить гастрономическую площадку.
«Нужно мечтать, нужно быть инициативными, нужно стараться реализовать все свои интересы и мечты. И тогда в жизни все обязательно получится. Потому что без труда и ваших интересов ничего не получится», — сказала заместитель главы администрации Серпухова Оксана Лебедева.
Также организаторы подготовили для гостей праздника викторины и настольные игры.
«У нас прекрасная молодежь, а это прекрасное будущее нашей большой великой страны, оставайтесь такими же бодрыми, веселыми, задорными», — поздравил собравшихся представитель Совета депутатов Серпухова Андрей Тихонов.
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