Активных сельских старост наградили в Воскресенске
День сельских старост отметили в зале Дворца культуры «Юбилейный». Награды вручили самым активным представителям деревень и поселков.
Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и председатель Совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко поздравили старост. Они поощрили плодотворную работу с администрацией и вручили награды.
В поселках и деревнях Воскресенска работают 69 представителей. Они объединяют органы местного самоуправления и жителей в решении насущных вопросов — в благоустройстве, чистоте и привлекательности малых населенных пунктов.
Творческие коллективы ДК «Юбилейный» спели на торжественном вечере.
«Очень приятно было оказаться в кругу этих душевных, проверенных временем людей, которые безвозмездно и всем сердцем болеют не только за родной округ, но и за близких им односельчан. Сердечно поздравил и отметил неоценимый труд каждого наградами и ценными подарками», — сказал глава округа Алексей Малкин.
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