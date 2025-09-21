Активных деятелей округа наградили ко Дню города в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил муниципальные награды представителям различных организаций, а также почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерства территориальной политики и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В числе награжденных оказались представители различных сфер деятельности: работники промышленных предприятий, образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, а также активные волонтеры и общественники.

"Преображение и развитие Серпухова – это ежедневный результат слаженной работы тысяч специалистов, жителей нашего наукограда. Ваш труд делает округ более комфортным и современным. Спасибо за труд и любовь к Серпухову. С наступающим Днем города", - прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.