Активные жители встретились с депутатом Госдумы Кравченко в Дмитрове

29 мая в Центре культурного развития «Яхрома» прошла встреча депутата Государственной Думы Дениса Кравченко с активными жителями Дмитровского округа. Обсуждались развитие территорий, результаты работы за последние годы и предложения по улучшению жизни в округе.

В Центре культурного развития «Яхрома» состоялся открытый диалог с участием общественных лидеров Дмитровского округа. Участники обсудили действующие проекты, состояние городской среды и направления дальнейшего развития территорий. Отдельное внимание уделили вопросам, которые поступают от жителей разных населенных пунктов.

Денис Кравченко отметил, что активные жители играют важную роль в обратной связи между обществом и властью. По его словам, именно такие люди помогают оперативно выявлять проблемы и передавать обращения граждан. Он подчеркнул, что их позиция имеет значимый вес для муниципального развития.

Парламентарий представил информацию о работе, проведенной в округе за последние пять лет. Он также предложил жителям активнее включаться в обсуждение будущих проектов и формирование приоритетов развития. По его словам, открытый диалог помогает учитывать реальные запросы населения.

«Нам надо быть ближе к людям. Чуткая власть, как говорит наш губернатор, это очень важно. Моя задача — проводить как можно больше встреч, отвечать на вопросы и помогать жителям. Участие в жизни города остается для меня ключевым приоритетом», — отметил Денис Кравченко.

Он добавил, что предложения жителей становятся основой для партийной Народной программы. Этот механизм позволяет учитывать инициативы граждан при планировании работы на уровне округа и региона.

«На выборы мы идем с Народной программой партии „Единая Россия“, которую формируем с учетом предложений наших избирателей», — подчеркнул депутат.

Участники встречи задавали вопросы, связанные с благоустройством отдельных территорий и личными обращениями. Обсуждение прошло в формате прямого диалога без предварительной повестки. По итогам стороны договорились продолжить регулярное взаимодействие и сбор предложений от жителей округа.