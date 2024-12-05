Публичные слушания по проекту бюджета прошли в Реутове

На мероприятии обсуждался бюджет муниципалитета на 2025–2027 годы. Депутаты окружного совета и сотрудники администрации рассмотрели предложения, поступившие от жителей Реутова.

Одна из горожанок попросила привести в порядок территорию 3-го микрорайона: оградить контейнерную площадку во дворе на Новой улице, модернизировать детские площадки и озеленить территорию.

Многодетная мать предложила провести реконструкцию игровой площадки во дворе дома № 56 на Юбилейном проспекте. На слушаниях выяснилось, что ее инициатива уже внесена в план благоустройства.

Еще один житель Реутова выступил с предложением увеличить бюджет на благоустройство города и оборудовать больше площадок для выгула собак. Представители администрации городского округа рассказали, что в 2024 году в Реутове посадили около 1300 деревьев и кустарников. В 2025 году запланирована реконструкция трех собачьих площадок.

Депутаты рекомендовали администрации муниципалитета рассмотреть возможность включения в проект бюджета инициатив горожан.

Глава совета депутатов Николай Ковалев жителей Реутова за активность и неравнодушие.

«Это хороший пример конструктивного взаимодействия депутатов и населения в целях улучшения жизни города», — отметил он.

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