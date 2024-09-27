Руководители медицинских учреждений провели встречу с жителями Видного

Встреча активных жителей с представителями различных медицинских организаций состоялась в Видном. Горожане смогли получить ответы на волнующие их вопросы и обсудить актуальные проблемы.

Такие открытые мероприятия администрация Ленинского городского округа проводит ежемесячно. Начальник отдела по социальным вопросам Любовь Сматракова отметила, что все проблемы, с которыми обращаются жители, руководители учреждений здравоохранения решают в минимальные сроки.

На мероприятия обсудили вакцинацию, получение льготных препаратов, очереди на на плановые операции и ряд других важных тем. Жителям Видного напомнили о необходимости регулярных обследований у стоматолога.

Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова отменила, что попасть на прием к ним могут не только жители Ленинского округа, но и все желающие. В поликлинике оказывают помощь как по полису обязательного медицинского страхования, так и по программе льготного зубопротезирования и предпринимательской деятельности.

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