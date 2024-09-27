Активные жители Чехова озвучили предложения по развитию округа

Встречу с активными жителями, старостами деревень, ветеранами, депутатами и молодогвардейцами провел глава Чехова Михаил Собакин. На мероприятии обсудили помощь военнослужащим в зоне СВО и идеи по развитию округа.

Представитель «Молодой гвардии» Александр Козлов рассказал о своем визите в Курск с гуманитарной миссией. Тренер по следж-хоккею Владимир Тернавский поделился данными о регулярной помощи, которую он вместе с волонтерами оказывает бойцам СВО.

Староста Захаркова добавила, что жители деревни собрали и отправили на передовую два квадроцикла и печи. Другие участники рассказали, что помогают жителям новых территорий одеждой и другими вещами.

Ветераны округа рассказали о предложениях по развитию Чехова.

«Много тем, которые сегодня остаются наиболее актуальными, поднимают наши общественники. При поддержке Правительства Московской области мы не только находим пути их решения, но и через наших лидеров доносим позицию до наших жителей. Впереди много работы и важно не только решать поставленные задачи, но и быть в постоянном диалоге с людьми, живущими в нашем округе и душой болеющих за его развитие», — прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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