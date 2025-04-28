Активные развлечения подготовили для гостей парков в Балашихе

В предстоящие дни жители и гости города смогут принять участие в разнообразных мероприятиях, которые пройдут в нескольких парках Балашихи. Программа включает спортивные тренировки, творческие занятия и развлекательные активности, рассчитанные на разные возрастные группы.

Во вторник в парке «Пехорка» пройдут веселые старты, начало в 15:30. На следующий день состоятся тренировки по скандинавской ходьбе, которые начнутся в 14:00. В субботу 12:00 в парке запланирована большая майская программа, включающая фотовыставку, выступление оркестра, творческие мастер-классы, диско и интерактивные игры.

Пестовский парк предлагает сразу три тренировки общей физической подготовки на этой неделе: в понедельник в 15:00, в среду и пятницу — в 16:30. В четверг в 11:00 здесь пройдет первомайская программа с анимационной и интерактивной программой, концертом и творческими занятиями.

В парке на Заречной в понедельник в 15:00 состоится программа «Весенний движ» с интерактивными играми, диско, интеллектуальными заданиями и творчеством. Во вторник и среду 14:00 пройдут разминка и тренировки по ОФП.

Парк на Солнечной приглашает на весеннюю программу в субботу в 15:00, где будут интерактив, диско, интеллектуальные и творческие активности. Во вторник и среду 15:35 в этом же парке организуют спортивные занятия.

В Ольгинском лесопарке спортивные мероприятия запланированы на вторник, четверг и субботу. Во вторник в 18:00 начнется тренировка по бегу, ОФП и скандинавской ходьбе. В четверг занятия стартуют в 10:00, а в субботу в 09:45 состоится забег.

Парк «Пехорка лес» предлагает дыхательную гимнастику у стадиона в понедельник в 11:30. Во вторник, среду и четверг 16:00 здесь пройдут занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе.

Все мероприятия направлены на поддержку здорового образа жизни и создание приятной атмосферы общения в парках города.