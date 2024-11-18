Парки Балашихи представили афишу на неделю

На следующей неделе жители и гости Балашихи смогут принять участие в многочисленных спортивных мероприятиях, проходящих в местных парках. С 18 по 24 ноября запланированы групповые пробежки, скандинавская ходьба и разнообразные интерактивные программы на свежем воздухе

В Пестовском парке 19 и 21 ноября все желающие могут присоединиться к групповой пробежке, которая начнется в 20:25 у кафе "Ботаника". Также в среду, 20 ноября, в 20:00 стартует пробежка в Ольгинском лесопарке от входной группы на улице Шестой. В эту субботу, 23 ноября, утренний забег «5 верст» начнется в 9:00.

Кроме того, в парке на Заречной запланированы три забега — 19 и 21 ноября в 20:00, а также утренний забег «5 верст» — 23 ноября. Участники смогут насладиться атмосферой активного отдыха на свежем воздухе.

Никольско-Архангельский парк также приглашает всех желающих на занятия скандинавской ходьбой 18 и 20 ноября в рамках программы «Активное долголетие». 19 ноября в полдень в парке «Пехорка» пройдут интерактивная программа «Выходи гулять» и спортивные эстафеты.

Парк «Пехорка-лес» также предлагает активную разминку 16 ноября и семейную программу, посвященную мамам, 24 ноября. Парк на Солнечной ждет гостей 19 ноября в 16:0 на активную разминку и спортивные эстафеты.

Все мероприятия направлены на создание дружелюбной атмосферы и привлечение жителей к активному образу жизни. Подробности можно найти в официальном телеграм-канале парков.

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