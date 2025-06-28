«Активные и целеустремленные». Губернатор Подмосковья поздравил молодежь с праздником

В 2025 году День молодежи в России отмечают 28 июня. Праздник проходит под общим девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» и впервые охватывает все регионы страны. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области организовали 42 площадки с интерактивными развлечениями для молодых людей, а главная расположилась в Балашихе — там можно сыграть в футбол и баскетбол, посоревноваться в экстриме, поучаствовать в творческих викторинах и других активностях.

«В Подмосковье практически каждый четвертый житель — это представитель молодежи. У нас проживает свыше 2,1 миллиона ребят в возрасте от 14 до 35 лет. И очень приятно, что в большинстве своем это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе. Они с удовольствием участвуют в различных акциях, предлагают свои идеи, инициируют новые проекты», — подчеркнул Воробьев.

В парке в Балашихе проходят соревнования по уличному футболу и баскетболу, гонки на BMX и самокатах, состязания по силовому экстриму и танцевальные баттлы. Также для молодежи организовали встречи с участниками боевых действий, викторины и мастер-классы от «Движения Первых». В празднике участвуют около 1,5 тысячи жителей Подмосковья, а также гости из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Абхазии.

Для зрителей подготовили насыщенную концертную программу. На сцене выступают молодые исполнители из разных регионов России. Среди них — победители музыкального шоу «Наша новая музыка» под кураторством Юрия Бардаша, а также коллектив BELOBOKA, сочетающий фольклор и электронику. В программе — выступления вокалистки Василисы Бушуевой из Подольска, певицы и телеведущей Ольги Бурлуцкой из Воскресенска, а также Роси Федина с лиричными песнями и артистки ВЕРЕНИЦЫ, известной по фестивалям «Дикая Мята» и «МЫ — РОССИЯ».