Пенсионеры из Котельников присоединились к фестивалю скандинавской ходьбы

Участники клуба «Активное долголетие» из Котельников приняли участие в областном фестивале скандинавской ходьбы. Областное мероприятие «Шагаем к долголетию» прошло в Мытищах

Подготовил к фестивалю пенсионеров тренер спортшколы «Котельники» Михаил Набокин. Участники, среди которых было 14 человек, легко справились с дистанцией. Одной из самых старших участниц фестиваля стала 85-летняя жительница Котельников. Для пенсионеров провели разминку и мастер-классы, которые помогли улучшить технику скандинавской ходьбы.

Напомним, занятия скандинавской ходьбой среди пенсионеров проводятся каждый вторник и четверг в 09:30 в Кузьминском лесопарке.

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