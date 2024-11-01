Участники «Активного долголетия» из Богородского округа посетили Истру

Служители храма Рождества Христова в селе Рождествено радушно встретили 18 экскурсантов. Им рассказали об истории возникновения, забвения и возрождения храма. А также о православной школе, которая работает с 2002 года.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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