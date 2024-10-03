Участники «Активного долголетия» из Богородского округа побывали на областном фестивале

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа вернулись с праздничного областного фестиваля «Живем ярко!». Гостей ждала насыщенная программа: фотовыставки, тематические мастер-классы, фотозона и концертная программа.

Мероприятие, прошедшее в городе Одинцово, было посвящено Дню пожилого человека и пятилетнему юбилею со дня начала реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Участники проекта — активные, яркие и добрые люди. В настоящее время им доступны больше 30 бесплатных активностей и направлений.

Гостей фестиваля ждала насыщенная и интересная программа: были организованы фотовыставки, тематические мастер-классы, фотозона, чайная зона, концертная программа с участием Прохора Шаляпина. Более 1000 участников мероприятия исполнили любимые песни прошлых лет.

Праздник прошел ярко, интересно и позитивно. Уехали богородские долголеты домой с массой положительных эмоций и ярких впечатлений.

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