Активность змей снизилась в Подмосковье из-за похолодания

Из-за низких температур второй половины августа активность пресмыкающихся в Подмосковье спала, однако даже заторможенные рептилии могут быть опасны. Об этом предупредили в Минэкологии региона.

Специалисты отмечают, что сейчас змеи готовятся к спячке. В такие периоды их лучше не тревожить и соблюдать известные правила безопасности.

Как только столбики термометров опустятся ниже 10 градусов, пресмыкающиеся начнут прятаться. Зиму они проводят в анабиозе в основном в почве, под корнями деревьев и в норах. Некоторые особи даже переплетаются между собой, образуя кубло.

Из спячки рептилии должны будут выйти лишь в конце марта-апреля.