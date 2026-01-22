«Активное долголетие» в Ленинском округе приняло 500 человек в 2026 году

С 1 января участниками проекта «Активное долголетие» в округе стали 489 человек. В январе для них провели 210 мероприятий, включая экскурсии, спортивные и творческие занятия.

«Мы видим, что интерес к проекту „Активное долголетие“ не снижается, а, наоборот, растет. К нам приходят люди с разными запросами — кто-то хочет укрепить здоровье и больше двигаться, кто-то ищет общения, новые знания или творческую реализацию. Особенно ценно, что участниками проекта становятся люди самого разного возраста: сегодня самому старшему из них 95 лет», — поделилась заведующая отделением активного долголетия КЦСОР «Домодедовский» Александра Ульвис.

Особой популярностью пользуются спортивные направления: йога, пилатес, танцы, настольный теннис и посещение бассейна. Также участники активно ходят на литературные вечера, в театральную мастерскую, на занятия по игре на гуслях, мастер-классы по рукоделию, вязанию и созданию объемных картин, а также курсы английского языка и компьютерной грамотности.

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью в округе осуществляется на базе центра «Домодедовский». С января 2026 года там реализуют проект по долговременному уходу и программу «Комплексная реабилитация детей-инвалидов».