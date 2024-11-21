Музыкальное занятие для пенсионеров прошло в Дмитрове

В Дмитровском округе продолжаются мероприятия проекта «Активное долголетие». Недавно прошли занятия для старшего поколения, где участники разучивали новые песни и обсуждали важные темы.

На базе филиала культурного центра «Созвездие» состоялся урок Ансамбля русской песни «Русские узоры». В нем приняли участие пожилые люди, самой старшей участнице было 67 лет. Под музыкальное сопровождение они изучали новые композиции, наслаждаясь процессом и общением.

Параллельно в прошли занятия «Хора русской песни имени Бориса Лямина», где участники, самому старшему из которых было 72 года, исполнили свои любимые произведения с высоким мастерством и вдохновением.

В том же центре прошел и урок женского клуба «Гармония». Участницами стали дамы, самой старшей из которых было 70 лет.

«Мы рады видеть, как проект вдохновляет наших старших жителей на новые достижения и творчество. Это помогает укреплять социальные связи и улучшать качество жизни», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

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