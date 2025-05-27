Активная реконструкция сквера Бугрова продолжится в Ногинске

В Ногинске идет масштабная работа по обновлению сквера Бугрова, которая сделает его более комфортным и современным. Проект включает укладку покрытия, озеленение и установку новых элементов инфраструктуры.

В текущий момент на территории выполняется укладка тротуарной плитки — уже завершено более 60% работы. Полностью подготовлены гранитные отсевы, а монтаж дорожных бордюров и садовых элементов выполнен на 75%. Работы по прокладке кабелей и монтажу освещения почти завершены. В ближайшее время начнется установка малых архитектурных форм и высадка растений — для этого уже завезены саженцы.

В процессе участвуют 17 специалистов и задействована техника. В концепции реконструкции предусмотрено сочетание исторического наследия и современных решений, чтобы создать уютное место для отдыха и прогулок с учетом исторического прошлого данного места. Обновленный сквер обещает стать популярным и любимым у жителей района.