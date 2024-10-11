Школьники из Дмитровского округа собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Активная работа по проекту «80 добрых дел для Победы» регулярно ведется в Каменской школе № 2 Дмитровского округа. Ученики шестого класса и их родители собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Школьники самостоятельно приобрели товары, необходимые военнослужащим на фронте. Родители собрали деньги на закупку медикаментов. Директор школы Любовь Савкевич поблагодарила волонтеров за патриотизм и неравнодушие.

Проект «80 добрых дел для Победы» осуществляется в муниципалитете по инициативе главы округа Ильи Поночевного. Он направлен на поддержку участников СВО.

В Дмитровском округе продолжается сбор гуманитарной помощи. Все желающие помочь бойцам могут стать участниками акции «Посылка солдату».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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